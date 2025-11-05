أخبار مصرية

رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزى فى زيارته الأولى لمصر وأفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزى فى زيارته الأولى لمصر وأفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بفخامة رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس قيرغيزي إلى مصر والقارة الأفريقية.


علاقات تاريخية راسخة
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عمق الروابط التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجمهورية القيرغيزية في عام 1991، وأضاف أن عام 2022 شهد الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


خطوة محورية لتعزيز التعاون
رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، واصفاً إياها بأنها "خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين البلدين وتكثيف التفاعل بين مسؤوليهما".


مرحلة جديدة من التعاون
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثقته بأن هذه الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المكثف، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والرفاهية والازدهار.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا