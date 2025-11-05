الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، وجود مجاعة بمدينة الفاشر السودانية، محذرا من خطر انتشارها إلى مناطق أخرى من البلاد وإلى الجارة جنوب السودان.

تحذير أممي: مجاعة الفاشر تهدد بالانتشار

جاء ذلك في تدوينة نشرها غيبريسوس على منصة “إكس”، واستند في ذلك إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن نظام تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل التابع للأمم المتحدة.

وقال إن التقارير تشير إلى أن نحو 50 مليون شخص في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون خطر الجوع، ويشعرون بالقلق بشأن كيفية إطعام أسرهم.

وأضاف: “تأكدت المجاعة في بعض مناطق السودان (الفاشر وكادقلي)، وهناك خطر من أن تؤثر المجاعة على أجزاء أخرى من البلاد وجنوب السودان”.

وقال المسؤول الأممي محذرا: “المجاعة تعني أننا متأخرون جداً، وأن الناس يموتون بالفعل من آثار سوء التغذية”.

ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية للسودان، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية بدعم من شركائها تعمل على الوصول إلى كل من يحتاج إلى رعاية طبية.