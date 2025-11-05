الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6.5 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2769 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3326 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.