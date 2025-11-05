الداخلية: المقاطع المتداولة عن ممارسات سلبية لرجال الشرطة "قديمة".. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار ما تداولته بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تتضمن الإشارة إلى وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة والزعم بكونها ممارسات حالية، فقد أوضح مصدر أمنى أن الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها قديمة سبق تداولها ما بين عامى 2013 و 2016.

وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى حينه، وتم الإعلان عن ذلك بما يتفق مع ثوابت الوزارة.

وأكد المصدر الأمنى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.