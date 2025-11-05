انتخابات مجلس النواب: بدء التصويت في الانتخابات بالخارج مساء غد من نيوزلاندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 03:32 مساءً -

ينطلق غدا الخميس مارثون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة فى الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ11 ساعة تقريبا، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تفتح أبواب التصويت فيها الساعة السابعة صباح الجمعة بتوقيت مصر. وتعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس فى الساعة التاسعة ونصف مساء، مؤتمرا مع رؤساء اللجان الفرعية في الخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية وذلك لإطلاع الرأى العام على آخر مستجدات التصويت.

قواعد تصويت المصريين بالخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

تشكيل لجان تصويت المصريين بالخارج

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية . وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها. وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين. وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم.

انتهاء الدعاية الانتخابية

وتنتهى الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، في الساعة الثانية عشر ظهرا غدا وبدأ الصمت الانتخابي، حيث تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين وإتاحة الفرصة للناخبين اختيار من يمثلهم في مجلس النواب. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تابعت عن كسب ممارسة المرشحين لكافة صور الدعاية الانتخابية سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية، وتعليق الافتات والملصقات، وشرح البرامج الانتخابية في وسائل الاعلام والصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولم يتم رصد أي مخالفات فيها.

الجولة الأولى للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

- تجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر

- تجرى الانتخابات فى الداخل 10 و11 نوفمبر

- تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر

إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

- تقدم الطعون الانتخابية حتى 20 نوفمبر

- تفصل الاداري العليا فى الطعون من 21 حتى 30 نوفمبر

- تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر

- تجرى الاعادة بالداخل 3 و 4 ديسمبر

- تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر

الجولة الأولى للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

- تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر

- تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر

- تجرى الانتخابات فى الداخل 24 و25 نوفمبر

- تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر

إعادة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

- تقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة حتى 4 ديسمبر

- تفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر

- تجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر

- تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر

- تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر