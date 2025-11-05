الرياض - كتبت رنا صلاح - في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية والصحية على المخابز، لضمان جودة الخبز وصون حقوق المواطنين.

استجابة لشكاوى المواطنين.. ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية في حملة على مخابز سندسيس بالمحلة الكبرى

ونفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز، برئاسة اللواء محمد عناني، حملة موسعة على المخابز بقرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى، بالتنسيق مع مديريتَي التموين والصحة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر مخالفة تموينية وصحية.

وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الرغيف وتصرف في الدقيق وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب مخالفات صحية لعدم استيفاء الاشتراطات أو حمل الشهادات الصحية.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية المفاجئة بجميع المراكز تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان حصول المواطن على خبز آمن ومطابق للمواصفات.