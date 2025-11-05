الرياض - كتبت رنا صلاح - تصرف الحكومة منحة بقيمة 1500 جنيه لعدد من الفئات في المجتمع التابعين إلى العمالة غير المنتظمة، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في إطار جهودها لحماية محدودي الدخل وتوفير مظلة اجتماعية للعمالة التي لا تمتلك تأمينًا أو دخلًا ثابتًا، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة قيمة المنح بقيمة 500 جنيه لتصبح 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

مبروك عليكم.. منحة 1500 جنيه من الحكومة لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وتُعتبر منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة من أجل دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين في مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، ومن المقرر أن تكون أول منحة للفئات المستحقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والمقرر له في 7 من يناير القادم 2026، حيث يتوقع أن يتم الصرف مع بداية شهر يناير المقبل.

ووضعت الحكومة 6 مناسبات يتم فيها صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وهي: “عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، المولد النبوي، عيد العمال، المولد النبوي الشريف”.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه للفئات التابعة، حيث تُقدر أعدادهم حسب وزارة العمل بنحو مليون و164 ألفًا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ومنها ما يلي: