نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية التمريض بجامعة القاهرة تقود حوار المستقبل حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية التمريض بجامعة القاهرة تحت عنوان "تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية"، والذي يُعقد يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة التمريض والرعاية الصحية من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الصحية والمراكز البحثية.

في كلمته، أعرب الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن اختيار هذا العنوان يعكس وعيًا كبيرًا من إدارة الكلية بأهمية المرحلة التي يشهدها العالم، حيث يتقاطع العلم مع الذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل جديد للرعاية الصحية.



ونقل الدكتور السعيد تحيات وتقدير رئيس الجامعة، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود جامعة القاهرة في دعم البحث العلمي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الأكاديمية والطبية.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت في أكتوبر 2024 استراتيجيتها المتكاملة للذكاء الاصطناعي، التي تضمنت خططًا تنفيذية تهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدًا أن كليات الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان والعلوم والهندسة أسهمت بدور كبير في تحسين تصنيف الجامعة عالميًا عبر إنتاجها البحثي المتميز ومخرجاتها العلمية المؤثرة.

وأوضح الدكتور السعيد أن محور المؤتمر حول الدمج بين التمريض والذكاء الاصطناعي يُعد من القضايا المستقبلية التي تواكب التحولات العالمية في أنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التمريض الذكي والرعاية الاستباقية والتنبؤ بالمضاعفات قبل حدوثها تمثل ركائز أساسية لتطوير الخدمات الصحية في مصر والعالم.



واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة فاطمة عابد عميدة الكلية وفريق العمل على الجهد المتميز في التنظيم، مشددًا على أن جامعة القاهرة تمضي بخطى واثقة لتعزيز مكانتها العالمية في البحث العلمي والابتكار، وتمكين كوادرها من مواكبة التحول الرقمي.

وفي كلمته خلال جلسات المؤتمر، أعرب الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن امتنانه لحضور المؤتمر، موجهًا التحية إلى الدكتورة فاطمة عبدالدين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والضيوف.



وقال: «أتحدث إليكم اليوم ليس كأستاذ جامعي فحسب، بل كمريضٍ مرّ بتجربة مع طاقم التمريض، وأود أن أقول بصدق إن الفضل في تجاوزي لتلك المرحلة الصعبة يعود إلى طاقم التمريض الذي وقف إلى جانبي طوال الوقت. فالطبيب يبدأ مهمة العلاج، لكن الدور الأكبر يبدأ بعد العملية، حين يجد المريض نفسه بين أيدي الممرضين والممرضات».

وأضاف: «أنتم من واجهتم الجائحة كتفًا إلى كتف مع الأطباء، وضحيتم من أجل الوطن والمرضى، فكنتم مثالًا للإنسانية والعطاء».

واختتم حديثه بتأكيده أن كلية التمريض بجامعة القاهرة هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، داعيًا أبناءها للحفاظ على التميز والتفوق الدائم.

من جانبها، رحبت الأستاذة الدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، بجميع الحضور في افتتاح المؤتمر، موجهة ترحيبًا خاصًا بالضيوف من العراق وبولندا، والعمداء وممثلي الوزارات والهيئات الصحية، والمشاركين من داخل مصر وخارجها.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التمريض والرعاية الصحية، موضحة أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسة اليومية في مهنة التمريض، من السجلات الرقمية إلى الطب عن بُعد.



وشددت على أن التمريض سيظل دائمًا «عن الإنسان ولأجل الإنسان»، وأن الهدف من التكنولوجيا هو تمكين الإنسان وليس استبداله، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة فاعلة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون المهني.

كما أكدت الدكتورة حنان فهمي عزام، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والأمين العام للمؤتمر، أن الحدث يُعقد بمشاركة جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، منها كلية سانت بول للتمريض (الولايات المتحدة)، وجامعة هيروشيما (اليابان)، وجامعة أوبول (بولندا)، وجامعة لينكلن كوليدج (ماليزيا)، وجامعة الملك خالد (السعودية)، وجامعة وارث الأنبياء (العراق).

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تسريع تحقيق الأهداف العلاجية من خلال التحول الرقمي في الرعاية الصحية، مع التركيز على التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه التقنيات أسهمت في إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية عبر تقديم حلول دقيقة وشخصية تُحسّن جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضافت أن جامعة القاهرة كانت السباقة بإطلاق أول استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، المتسقة مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي والابتكار.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في منظومة الرعاية الصحية من خلال برامج تدريبية متطورة تدمج بين الجوانب العلمية والمهارية والإكلينيكية.

واختتمت الدكتورة حنان فهمي كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر يركز على تنمية القدرات المهنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة التمريضية والرعاية الإكلينيكية، معربة عن تمنياتها لجميع المشاركين بقضاء وقت مثمر والاستفادة من المناقشات العلمية الثرية، داعية الله أن يحفظ مصر وجامعتها العريقة، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والعلم والتقدم.