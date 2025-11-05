نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ وزيري الخارجية والمالية السابقين "لمنحهما وسام الشمس المشرقة من اليابان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى وزير الخارجية السابق - سامح شكري، والدكتور محمد معيط - وزير المالية السابق، بمناسبة منحهما وسام الشمس المشرقة بدرجتيه الرفيعتين، من قبل إمبراطور اليابان؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة.

ويعكس هذا التكريم الدولي ما تحظى به القيادات المصرية من تقدير واحترام على الساحة العالمية؛ لما قدموه من جهودٍ دبلوماسية واقتصادية رفيعة أسهمت في دعم علاقات التعاون بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على المستويين الإقليمي والدولي.

داعيًا الله تعالى أن يوفق أبناء مصر المخلصين لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.