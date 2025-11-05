نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تقرر مد الإعفاء من رسوم "الجعل" لمدة عام إضافي لتنشيط حركة الطيران والسياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي لينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الدولية وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي في مصر.

قرار لدعم قطاع الطيران وزيادة الرحلات الوافدة

أكد مجلس الوزراء أن مد الإعفاء يأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف تنشيط السياحة وتحسين تنافسية المطارات المصرية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على استقطاب خطوط الطيران منخفض التكاليف والرحلات الدولية الموسمية.

ويسهم القرار في تقليل الأعباء التشغيلية على شركات الطيران وتشجيعها على زيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية.

تعزيز السياحة في مطارات الجذب السياحي

أوضحت الحكومة أن الإعفاء يسري على جميع مطارات الجذب السياحي، بما في ذلك المطارات الساحلية والجنوبية التي تشهد إقبالًا من السائحين طوال العام، مؤكدة أن هذا القرار سيدعم خطة الدولة لزيادة عدد السائحين وحفز الشركات العالمية على فتح خطوط جديدة أو استئناف خطوط توقفت سابقًا.

دعم الاقتصاد وزيادة العوائد السياحية

يأتي مد الإعفاء متسقًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث يساعد القرار في جذب مزيد من الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر، ما ينعكس على معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الإنفاق السياحي وتحسين العائدات بالقطاع.

خطوة جديدة في إطار خطة الإصلاح السياحي

يعد هذا القرار استكمالًا لسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة لدعم قطاعي الطيران والسياحة، ومنها تخفيض رسوم الهبوط والإيواء وتطوير المطارات ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لرفع القدرة التنافسية للقطاع السياحي على المستوى العالمي.