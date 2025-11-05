وزير الخارجية يلتقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بتوجيهات رئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك خلال زيارته إلى الجزائر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى سلم الرئيس عبد المجيد تبون رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس إلى أخيه الرئيس تبون، وتمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار فى ظل قيادته الرشيدة.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع مصر والجزائر، وما تشهده من زخم متصاعد على المستويين السياسى والاقتصادى، حيث أكد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن التطلع إلى البناء على الزخم القائم للإعداد الجيد للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة فى نوفمبر الجارى، بما يسهم فى دفع مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى إلى آفاق أرحب.

وأشاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بالتطور الكبير الذى تشهده الجزائر فى مختلف المجالات التنموية، معربًا عن استعداد مصر الكامل لمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات التنمية والبنية التحتية فى الجزائر، استنادًا إلى ما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وكفاءة وسرعة فى التنفيذ. كما أثنى على النجاحات التى حققتها الجزائر خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن الدولى فى الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية وتعزيز التضامن الدولي.

وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق تاريخى لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، مشددًا على أهمية البناء على هذا الإنجاز لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيدًا لبدء جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير عبد العاطى إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى غزة خلال شهر نوفمبر الجارى بالقاهرة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، مؤكدًا أن المؤتمر يأتى استكمالًا لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام، ويهدف إلى حشد الدعم المالى والفنى اللازم لإعادة إعمار القطاع وتمكين الشعب الفلسطينى من استعادة مقومات الحياة الكريمة. كما ثمّن مواقف الجزائر الثابتة والمشرفة فى دعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات تصفيتها أو المساس بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أوضح الوزير عبد العاطى أن مشاركة مصر فى اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا المقرر عقده غدا الخميس 6 نوفمبر الجارى تأتى فى إطار حرصها على تنسيق الجهود مع كلٍ من الجزائر وتونس لدعم الحل السياسى الليبي–الليبى برعاية الأمم المتحدة، على نحو يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما شدد وزير الخارجية على أهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية من الأراضى الليبية، ودعم المؤسسات الوطنية الليبية بما يتيح استعادة الاستقرار الكامل فى البلاد ويحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى السلام والتنمية.

من جانبه، طلب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ملموس فى مختلف المجالات، معربا عن تطلع الجزائر إلى مواصلة العمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون الثنائى وتكثيف التنسيق إزاء مختلف القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.