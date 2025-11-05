نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يستعرض قرارات الاجتماع الـ65 برئاسة مدبولي.. دعم لقطاع البترول والحماية الاجتماعية وتوسيع الاستثمارات الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يستعرض قرارات الاجتماع الـ65 برئاسة مدبولي.. دعم لقطاع البترول والحماية الاجتماعية وتوسيع الاستثمارات الصناعية

الترخيص بعمليات جديدة في قطاع البترول بخليج السويس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخامس والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنمية واستغلال البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

ويأتي القرار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم الكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يحقق زيادة العائد الاقتصادي للدولة وخفض تكاليف العمليات وتعزيز نسبة المكون المحلي.

تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

كما وافق المجلس على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموجهة إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية، تأكيدًا لاستمرار الدولة في تنفيذ برامج العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

مد الإعفاء من رسوم “الجعل” لتنشيط السياحة الجوية

أقر المجلس مد فترة الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى ديسمبر 2026 لجميع دول العالم، في خطوة تهدف إلى تشجيع شركات الطيران وزيادة الحركة الجوية نحو مطارات الجذب السياحي في مصر، دعمًا لقطاع السياحة الوافدة.

طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت الرمادي

وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بمختلف أنواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا لكل رخصة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التنافسية في سوق مواد البناء.

متابعة أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أحيط مجلس الوزراء علمًا بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2025، والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات بلغ 69.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 17.3 مليار جنيه، وحقق النظام فائضًا قدره 52.2 مليار جنيه، ما يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية واستدامة تمويل الخدمات الصحية.

اعتماد بروتوكولات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

استعرض المجلس تقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تضمن اعتماد عدد من البروتوكولات والعقود مع 49 شركة وجهة مختلفة لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية وتوصيل الغاز الطبيعي والتحول الرقمي، بجانب طرح قطع أراضٍ للاستثمار العقاري وتوفير المواد البترولية وإدارة مشروعات الإسكان الجديدة.

استكمال مشروعات وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي

اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن استكمال الأعمال في 49 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي، إضافة إلى 44 مشروعًا آخر تشمل وزارات الصناعة والأوقاف، مع تحميل الجهات الطالبة مسئولية مناسبة الأسعار وتنفيذ الأعمال لاستكمال المشروعات القومية.

التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات الكهرباء والبترول

وافق المجلس على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500-220-66 كيلو فولت) لمنطقة كهرباء الدلتا، كما أقر تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح وفحص بعض المعدات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية.