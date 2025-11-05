نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة توافق على تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين في التأمين الصحي الشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصولهم على التغطية الصحية دون أي أعباء أو إجراءات إضافية.

التسجيل التلقائي لغير القادرين في التأمين الصحي الشامل

ينص القرار على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة، وفقًا للضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الخدمة لمستحقيها بشكل فوري ودقيق.

كما يُلزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة دوريًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عبر آليات متفق عليها بين الجانبين، بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية لجميع المستفيدين.

تنسيق حكومي كامل لضمان جاهزية المنظومة

أكد مشروع القرار ضرورة وضع قواعد وآليات تضمن التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، مع تحديثها بشكل مستمر لضمان الجاهزية الكاملة للمنظومة الصحية.

وتشمل الآليات الجديدة أيضًا إجراءات لضمان تمتع غير القادرين بخدمات التأمين الصحي الشامل فور تشغيل المنظومة رسميًا داخل كل محافظة، أو من تاريخ تسجيل بياناتهم ضمن فئات غير القادرين لدى الهيئة.

وبذلك لن يحتاج المواطن غير القادر إلى اتخاذ أي إجراءات للحصول على التغطية الصحية، إذ يتم تسجيله تلقائيًا وفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

مدبولي: القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا القرار يأتي في إطار التزام الدولة بالتوسع في مظلة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر نظام تأمين صحي عادل وشامل يضمن وصول الخدمات لكل الفئات، وخاصة الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية ترفع العبء عنهم بشكل كامل.

وأضاف رئيس الوزراء أن آلية التسجيل التلقائي الجديدة تستهدف مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل غير القادرين دون تحميلهم أي أعباء أو إجراءات، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويعكس توجه الدولة الحديثة نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين وتوفير خدمات طبية متكاملة.

أرقام المستفيدين من غير القادرين

أشار مجلس الوزراء إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من المنظومة في المرحلة الأولى بلغ نحو 905 آلاف مواطن تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، من إجمالي 5،133،102 مواطن مسجل بالمرحلة الأولى، بنسبة 17.6%.

وتؤكد هذه الأرقام اتساع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الدولة، والتزام الحكومة بالتوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.