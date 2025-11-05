نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحي الشامل.. تفاصيل القرار الحكومي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يهدف إلى تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الصحية وتطوير خدمات الرعاية للمواطنين.

ما هو نظام التسجيل التلقائي لغير القادرين؟

يقضي القرار بتفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة، وفقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 الخاص بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء التأمين الصحي الشامل.

ويتم الاعتماد في هذا التسجيل على قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها دون الحاجة لأي إجراءات من جانبهم.

دور وزارة التضامن في آلية التسجيل

ألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفق آليات متفق عليها بين الجانبين، لضمان دقة التسجيل واستمرار التغطية الصحية للفئات المستهدفة.

ويهدف هذا التكامل بين قواعد البيانات إلى ضمان تحديث النظام بشكل دائم وجاهزيته لتقديم الخدمة بكفاءة.

إجراءات ضمان التغطية الصحية لغير القادرين

كما نص القرار على إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استفادة غير القادرين من خدمات المنظومة منذ بدء التشغيل الرسمي بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد بيانات غير القادرين، دون الحاجة إلى أي خطوات يقوم بها المواطنون.

وأكدت الحكومة أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل حصول الفئات الأكثر احتياجًا على خدمات التأمين الصحي دون تكليفهم عناء التقديم أو استخراج أي مستندات.

عدد المستفيدين من الفئات غير القادرة

بلغ عدد غير القادرين المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، من إجمالي 5،133،102 مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة تبلغ 17.6%.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الدولة في مد مظلة الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الصحية.