نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر سير التوك توك في شوارع القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ العاصمة المصرية القاهرة، قرارًا يقضي بحظر سير مركبات التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها فقط على الطرق الفرعية داخل الأحياء.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء بإعداد بيان تفصيلي يحدد الطرق والمحاور الرئيسية الممنوع سير التوك توك فيها، ليكون مرجعًا للحملات الميدانية أثناء تنفيذ القرار وضمان الالتزام به في نطاق كل حي.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية تستهدف المركبات المخالفة لخطوط السير، مع التحفظ عليها داخل الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على الجهات القضائية المختصة.

وتضمن القرار فرض مقابل مالي قدره 1500 جنيه نظير إيواء وحراسة المركبات المخالفة، بالإضافة إلى 1500 جنيه أخرى كرسوم رفع ونقل، تُسدد قبل استلام المركبة عقب استكمال الإجراءات القانونية، على أن تُورّد الحصيلة إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن كل حي مُلزم بإعداد محضر يومي بنتائج الحملات، لعرضه على نائب المحافظ المختص، تمهيدًا لرفع تقرير أسبوعي شامل إلى ديوان عام المحافظة لمتابعة التنفيذ ميدانيًا.

كما شدد القرار على أهمية تعاون جميع الجهات والإدارات المعنية بمحافظة القاهرة لضمان نجاح تنفيذ القرار ودعم جهود الأحياء في تنظيم حركة المرور والحفاظ على الانضباط بالشوارع الرئيسية للعاصمة.