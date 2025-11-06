نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيلو بـ 250 جنية والبيض بـ130..تخفيضات 50% على أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المهندسة منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود تخفيضات كبرى في منافذ الوزارة على أسعار اللحوم والدواجن وجميع السلع الغذائية تصل لـ 50%.

وأشارت منال إبراهيم أن كيلو اللحوم البلدي يبدأ من سعر 250 جنيهًا، وهي أرخص من الأسواق بأكثر من 200 جنيه، وكيلو اللحم الضأن يبلع 300 جنيه، ويبلغ سعر كرتونة بيض المائدة 130 جنيها.

تخفيضات 50% على أسعار اللحوم



وأكدت منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، أن سعر زيت الزيتون لتر يسجل 180 جنيها، ويبلغ سعر عسل النحل الكيلو من 60 لـ 120 جنيها، ويبلغ سعر كيلو العسل الأسود 45 جنيها، ويباع كيلو المربي بـ 60 جنيها، ويسجل سعر زيت الطعام لتر 50 جنيها، ويبلغ سعر كيلو السمنة الجاموسي 150 جنيها، أما سعر كيلو السمنة البقري يبلغ 140 جنيها، وسعر كيلو المكرونة الكيس 9 جنيهات.

وأكدت منال إبراهيم أن كيلو السكر انخفض بشكل كبير ليسجل سعر الكيلو 19 جنيهًا كما انخفض سعر كيلو الأرز ليسجل 21 جنيهًا، موضحة أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بجودتها العالية وسعرها المنخفض بسبب إنتاجها داخل مزارع وزارة الزراعة وبيعها في منافذها دون حلقات وسيطة.