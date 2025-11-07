بدء تصويت انتخابات مجلس النواب للمصريين بالهند وسريلانكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - انطلقت أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، حيث فتحت سفارات وقنصليات مصر في الهند وسريلانكا أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول.

وستتم عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب اليوم الجمعة وغدًا السبت.

وقد أعلنت سفارات مصر بهذه الدول أن عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ستتم اليوم الجمعة وغدًا السبت الموافقين 7 و8 نوفمبر 2025، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً، على أن تكون اللجان من الساعة 3 عصرًا لـ4 عصرًا مغلقة.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا أسيوط الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر أسوان البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، حول العالم.