نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خلال أيام" الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستُجرى على مرحلتين متتاليتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب مشاركة المصريين المقيمين بالخارج. وأكدت الهيئة أن هذه الانتخابات تمثل محطة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة المستقبل السياسي لمصر.

ودعت الهيئة المواطنين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفاعلة في التصويت، معتبرة أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا يضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الناخبين في البرلمان القادم.

موعد تصويت المصريين في الخارج

تبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين في الخارج يومي الجمعة والسبت، الموافقين 7 و8 نوفمبر 2025، أي قبل بدء التصويت داخل مصر بثلاثة أيام.

وستجري الانتخابات في المقار الدبلوماسية والقنصليات والسفارات المصرية حول العالم، حيث تم تجهيز جميع اللجان وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة واسعة وآمنة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت بالخارج ستتم وفق المعايير الدولية، مع إتاحة الرقابة والتوثيق الكامل لمجريات العملية الانتخابية.

بداية التصويت في الداخل ومحافظات المرحلة الأولى

من المقرر أن ينطلق التصويت داخل مصر في المرحلة الأولى يومي الأحد والاثنين، 10 و11 نوفمبر 2025، في عدد من المحافظات التي تم تحديدها وفق الجدول الزمني المعلن.

وتضم هذه المرحلة 14 محافظة هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة. وسيُجرى التصويت داخل اللجان الانتخابية المنتشرة في تلك المحافظات تحت إشراف قضائي كامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

إعلان النتائج واستئناف الدعاية الانتخابية

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر 2025، على أن تُستأنف في اليوم نفسه فترة الدعاية الانتخابية استعدادًا للمرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة أن الجدول الزمني تم وضعه بدقة لضمان توازن المواعيد بين مراحل العملية الانتخابية المختلفة، بما يسمح بمراجعة النتائج وتلقي الطعون والفصل فيها في المدد القانونية المحددة.

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توجيه مجموعة من الملاحظات والتعليمات

إرشادات هامة للناخبين

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توجيه مجموعة من الملاحظات والتعليمات إلى الناخبين لضمان سهولة التصويت ومشاركة الجميع دون عوائق:

يجب أن يكون الناخب مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين.

يمكن التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية.

يُنصح الناخبون بمعرفة لجانهم الانتخابية ومقارها مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

يلتزم جميع المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية التي تحددها الهيئة، مع منع الدعاية داخل مقار اللجان أو في يوم التصويت.

أهمية المشاركة في الاستحقاق البرلماني

وأكدت الهيئة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل فرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه واختيار من يراه قادرًا على تمثيل مصالحه في البرلمان. كما شددت على أن المشاركة الفعالة تساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية وتدعيم مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تتم في ظل إشراف قضائي شامل وضمانات قانونية كاملة.

ويُنتظر أن تشهد المرحلة الأولى من الانتخابات تنافسًا قويًا بين المرشحين والقوائم الحزبية، في ظل أجواء من الالتزام والانضباط الذي اعتادت عليه الانتخابات المصرية في السنوات الأخيرة.