بدء انتخابات مجلس النواب بسفارات مصر في كازاخستان وباكستان وأوزبكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - فتحت سفارات وقنصليات مصر في كازاخستان وباكستان وأوزبكستان أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول.

نيوزيلندا أول بلد تبدأ التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج

وتُعد لجنة نيوزيلندا أول لجنة تبدأ التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج للمرحلة الأولى، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلندا الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر، لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت، وذلك في الساعة التاسعة صباح الجمعة الذي يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

وتُجرى عمليات انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.