ضبط المتهمة بدهس عامل عقب فرارها بمسروقات من داخل محل حلويات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام سيدة بإنهاء حياة عامل بأحد المحال بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبالإنتقال تبين قيام إحدى السيدات بالإصطدام بـ (عامل بمحل حلويات - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) بسيارتها وذلك عقب قيامها بشراء بعض الحلويات من المحل عمل المجنى عليه ومغافلته ولاذت بالفرار بسيارتها دون دفع قيمتها المالية ، فقام على إثر ذلك بالعدو خلفها لمحاولة إيقافها، إلا أنها قامت بالإصطدام به مما نتج عن إصابته التى أودت بحياته.

 

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، والسيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ، والمسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدتها.

