بدء عملية تصويت الجالية المصرية في الكويت بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً -

انطلقت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (4A).

ودعت السفارة المصرية أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى ممارسة حقهم الدستوري عبر المشاركة في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

ووجهت السفارة المصرية الشكر إلى السلطات الكويتية التي قدمت كافة التسهيلات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المصريين المقيمين في دولة الكويت.

وحرص أبناء الجالية المصرية على التواجد بكثافة أمام المقر الانتخابي قبل فتح باب التصويت للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي تستمر يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر 2025

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بينما حددت يومي 10 و11 نوفمبر لتصويت المصريين في الداخل، على أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر المقبل وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

أما المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فتشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

ويختار الناخب في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب من بين 2598 مرشحاً بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة ، وتجري تلك المرحلة علي مقاعد المجلس المرتقب داخل محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.