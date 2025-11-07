نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام، ويتزامن مع الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي، أحد رموز التصوف الإسلامي في مصر.

وقد شارك في الصلاة عدد من القيادات الوطنية والدينية، في مقدمتهم: اللواء الدكتور علاء عبد المعطي - محافظ كفر الشيخ، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمر البشبيشي - نائب محافظ كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ معين يونس - مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، واللواء محمد بدر - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير - السكرتير العام المساعد، والأستاذ جمال ساطور - رئيس مركز ومدينة دسوق.

وفي كلمته بعد الصلاة، تقدم وزير الأوقاف بالشكر لمحافظ كفر الشيخ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدّم التهنئة إلى المحافظة وكل أبنائها بمناسبتي العيد القومي ومولد إبراهيم الدسوقي، مؤكدًا أن هذين الحدثين يعكسان روح الانتماء الوطني والارتباط بالتراث الديني الأصيل.

كما أكّد الوزير تضامن وزارة الأوقاف الكامل مع محافظة كفر الشيخ في كل ما يخص شئون المساجد والدعوة، مؤكدًا أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في دعم المحافظة بما يحقق رسالتها الدينية والوطنية.

وعقب الصلاة شاهد الحضور عرضًا توثيقيًا لجهود وزارة الأوقاف بالمحافظة، تضمن نماذج من أعمال تطوير المساجد، ورفع كفاءتها، ودور الأئمة والواعظات في تصحيح المفاهيم بالمحافظة، بما يسهم في تنفيذ خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنًى ومعنًى.

كما استمع الوزير إلى طلبات أبناء محافظة كفر الشيخ المتعلقة بشئون الأوقاف؛ سواء فما يخص المساجد أو العاملين أو الخدمات الدعوية، ووعد بدراسة هذه الطلبات، في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.