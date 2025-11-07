نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: الزمالك استحق التأهل لنهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " ناصر ماهر قدم مباراة ممتازة أمام بيراميدز، وأحمد عبد الرؤوف أدى مباراة تكتيكية على مستوى عالي".

وأضاف: " الحد من خطورة مفاتيح لعب بيراميدز من ضمن عوامل الفوز، والتغييرات الفنية في الشوط الثاني رجحت كفة الزمالك".

