نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 اعتبارًا من الاثنين المقبل بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجهات المعنية في مصر قبول سداد رسوم حج القرعة لموسم 1447هـ / 2026م اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 نوفمبر 2025، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، وذلك عبر البنوك الوطنية الثلاثة (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن قيمة تكاليف الحج هذا العام ثابتة دون أي زيادة مقارنة بالعام الماضي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم، مع مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الخاصة.

موعد انتهاء السداد وقيمة الرسوم

يبدأ السداد يوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.

يستمر حتى يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.

قيمة الرسوم: 220،300 جنيه مصري لكل حاج، دون تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.

يشمل المبلغ جميع تكاليف الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية خلال أداء المناسك.

وأكدت وزارة الداخلية على أن عدم سداد الرسوم في المواعيد المحددة يعني تنازل الحاج عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة، مع الالتزام بسداد أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.

الفئات الخاصة ومراعاة كبار السن وذوي الهمم

سيتم السداد لكبار السن وذوي الهمم مع مرافقيهم الوجوبيين معًا.

الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات وضمان تقديم أقصى درجات الراحة والأمان للمتقدمين لأداء فريضة الحج.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحج

جواز السفر المميكن:

ساري لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ).

مطابقة البيانات للرقم القومي، وخلو الجواز من أي ثقوب أو اختلافات.

إيصال السداد:

صورة من إيصال دفع الرسوم من البنك أو مكتب البريد.

البطاقة الصحية:

تثبت حصول الحاج على تطعيم الالتهاب السحائي ACYW135 قبل السفر بعشرة أيام على الأقل.

أي تطعيمات أخرى تحددها وزارة الصحة أو السلطات السعودية.

تقرير طبي مميكن ومعتمد يوضح حالة الحاج الصحية وقدرته على أداء المناسك.

نسخ من صفحة البيانات بجواز السفر ونسخة إلكترونية (CD) لكل حاج.

البصمة العشرية (فيش حج مميكن) للتحقق من الهوية.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد، مع استثناء مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها، بالإضافة إلى تصريح سفر مؤقت من مناطق التجنيد عند الحاجة.

تصريح سفر من جهة العمل لمن يلزمهم قانونيًا.

شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للحجاج الذين سبق لهم السفر إلى المملكة في مواسم سابقة.

أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية في إطار الإجراءات التنظيمية أو الصحية.

توجيهات وزارة الداخلية للحجاج