عاجل- استئناف التصويت في لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد ساعة الراحة

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت لجان المرحلة الأولى في محافظات مصر عملية التصويت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساءً، على أن تستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءً، ولآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.

قرار ساعة الراحة في الانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تنظيم ساعة الراحة في اللجان الفرعية، حيث تبدأ من الساعة الثالثة مساءً وتنتهي الساعة الرابعة، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة. ويجب الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأوضح القرار أنه عند بدء فترة الراحة، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالإعلان عن توقف التصويت مؤقتًا، ويغلق مقر اللجنة بقفل تأميني بعد التأكد من غلق النوافذ والأبواب، مع غلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وتسجيل رقمه في محضر اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات لحين انتهاء فترة الراحة.

وعند انتهاء ساعة الراحة، يتم فتح اللجنة والتأكد من سلامة الأقفال والمستندات، ثم استئناف التصويت، مع توثيق كافة الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

عدد الناخبين واللجان في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا.

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا.

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا.

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشح، 2،096،676 ناخبًا.

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا.

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشح، 3،073،670 ناخبًا.

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخب.

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا.

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا.

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخبًا.

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخبًا.

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخبًا.

البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخبًا.

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخبًا.

مواعيد المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت وإعادة الانتخابات في المرحلة الأولى على النحو التالي:

10 و11 نوفمبر 2025: الانتخابات في الداخل.

1 و2 ديسمبر 2025: إعادة الانتخابات بالخارج.

3 و4 ديسمبر 2025: إعادة الانتخابات بالداخل.