نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف آخر مستجدات التصويت في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل مؤتمر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يعقده القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، للإعلان عن آخر مستجدات التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأعلن المؤتمر عن استئناف التصويت في اللجان بــ70 دائرة انتخابية في 14 محافظة، بعد انتهاء ساعة الراحة القانونية، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

قرار ساعة الراحة في انتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بساعات الراحة المحددة قانونًا، والتي تبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، مع منع مدها لأكثر من ساعة واحدة.

وأشار القرار إلى أنه يجب على جميع اللجان الإعلان عن موعد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي، سواء داخل اللجان أو خارجها، لضمان اطلاع جميع الناخبين على هذا الإجراء.

إجراءات غلق وفتح اللجان الفرعية

وجاء في ضوابط الهيئة أنه عند بدء ساعة الراحة:

يعلن رئيس اللجنة الفرعية توقف التصويت مؤقتًا.

يتم غلق مقر اللجنة بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب.

تُغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي مع توثيق رقم القفل في محضر اللجنة.

تحفظ باقي الأوراق والمستندات بالطرق التي يراها رئيس اللجنة مناسبة.

يمنع على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة.

بعد انتهاء ساعة الراحة، يتم فتح اللجنة واستئناف التصويت بعد التأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، مع توثيق جميع الإجراءات في المحضر المعد لذلك.