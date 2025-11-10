نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال ملحوظ وتنظيم متقن في لجان أكتوبر بانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الناخبون على المشاركة في العملية الانتخابية وسط أجواء من الهدوء والنظام. وظهرت اللجان في أبهى صورها بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين.

حضورًا مميزًا للأطقم التنظيمية

كما شهدت المقار الانتخابية في أكتوبر حضورًا مميزًا للأطقم التنظيمية والمتطوعين، الذين قدموا الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم، وساعدوا المواطنين في التعرف على لجانهم الانتخابية وتوجيههم إلى أماكن التصويت المخصصة لهم. وسادت أجواء من الحماس الوطني بين الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفاعلة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.

استعدادات مكثفة

تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المراكز والمدن والأحياء، مع تنفيذ حملات نظافة وتجميل محيطة بالمقار الانتخابية، والتأكد من جاهزية المدارس والقاعات المخصصة لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات تأمين اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما تتابع غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، مؤكدًا على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم داخل اللجان. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص المحافظة على إنجاح العرس الديمقراطي، وضمان مشاركة واسعة من المواطنين في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد، بما يعكس وعي أبناء الجيزة بدورهم الوطني في بناء مستقبل مصر.

