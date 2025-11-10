نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: الحبر الفسفوري غير مستخدم في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات ومدير الجهاز التنفيذي، أن الحبر الفسفوري لن يُستخدم في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن استخدامه مقتصر على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، وذلك لمنع ازدواج التصويت.

الحبر الفسفوري والفرق بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أوضح القاضي بنداري خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحبر الفسفوري يُستخدم في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، نظرًا لإمكانية إدلاء الناخب بصوته خارج لجان دائرته الانتخابية، بينما في الانتخابات البرلمانية، يتم التصويت في اللجنة المحددة لكل ناخب وفق بطاقة الرقم القومي، لذلك لا حاجة لاستخدام الحبر الفسفوري.

عدم وجود لجان للوافدين في انتخابات النواب 2025

أكدت الهيئة أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لا تشمل لجان للوافدين أو المغتربين، نظرًا لأن القانون يلزم الناخب بالتصويت في دائرته الانتخابية فقط.

وأشار بنداري إلى أن لجان الوافدين موجودة فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، حيث يُسمح للناخب بالتصويت في أي لجنة مخصصة للوافدين أو المغتربين، نظرًا لعدم إلزامه بالتصويت في محل إقامته الأصلي.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي بنداري أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 14 محافظة هي:

الجيزة، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.