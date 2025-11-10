نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: إصابة قاضية بسوهاج واستبدالها أثناء سير التصويت في مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، عن إصابة إحدى القاضيات في الدائرة الثالثة بمراغة بمحافظة سوهاج بحالة إعياء شديد أثناء الإشراف على عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وتم استبدالها بقاضٍ آخر لضمان استمرار سير العملية الانتخابية دون تأخير.

وأكد القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن القاضية أصرت على الاستمرار في عملها لحين وصول القاضي البديل، مشيدًا بالتزام القضاة بالإشراف على الانتخابات رغم ظروف التعب والضغط.

تدعيم اللجان لمواجهة الزحام

رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات زحامًا شديدًا في 10 لجان فرعية بمحافظات الفيوم وأسيوط وأسوان، نظرًا لوجود المرشحين البارزين في مسقط رأسهم وحشد أنصارهم، فقامت الهيئة بتدعيم هذه اللجان بـقضاة احتياطيين لضمان انسيابية عملية التصويت.

الحبر الفسفوري ولجان الوافدين

أوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي أن استخدام الحبر الفسفوري لا يتم في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة، وإنما يُستخدم فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، لمنع ازدواج التصويت، نظرًا لإمكانية التصويت خارج لجان الدائرة الأصلية للناخب.

كما أكدت الهيئة أن لجان الوافدين والمغتربين غير موجودة في انتخابات مجلس النواب 2025، نظرًا لأن القانون يلزم كل ناخب بالتصويت في دائرته الانتخابية وفق بطاقة الرقم القومي، بينما يتم السماح بالتصويت في لجان الوافدين فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي بنداري أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 14 محافظة هي:

الجيزة، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.