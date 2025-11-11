نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: زيادة أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة خلال عامين وتطوير البنية التحتية للمطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمتلك تصورًا واضحًا لعدد الغرف الفندقية المطلوبة في كل منطقة، وتعمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، مع التوسع في إنشاء صالات القدوم والمغادرة بمطار سفنكس ومطار الغردقة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة حجم أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة خلال عامين، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة لدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.