نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تكفل سهولة التصويت بالخارج بتنسيق كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بالخارج بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنظيم العملية الانتخابية بما يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بحرية.

تنسيق حكومي شامل لدعم العملية الانتخابية

أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان توافر الدعم اللوجيستي الكامل في الخارج. وأكد أن هذا التنسيق يشمل جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، بدءًا من تجهيز مقار اللجان الانتخابية في الخارج، مرورًا بتوفير بطاقات الاقتراع والأدوات اللازمة لفرز الأصوات، وانتهاءً بتأمين سير العملية الانتخابية بما يحفظ حقوق الناخبين ويتيح لهم الإدلاء بأصواتهم دون أي عوائق.

وأضاف مدبولي أن توفير هذه المتطلبات يأتي ضمن خطة الحكومة لضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وتعزيز قدرة المواطنين المقيمين بالخارج على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إتاحة ممارسة الحقوق الدستورية لكل مصري في أي مكان، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

دعم كامل لضمان حق المواطن في التصويت

أكد رئيس الوزراء أن كل الوزارات والجهات المعنية قامت بدورها على أكمل وجه لضمان سهولة التصويت ومتابعة سير الانتخابات في الخارج، موضحًا أن وزارة الخارجية تولت التنسيق مع السفارات والقنصليات لضمان تجهيز كافة مقار الاقتراع وتوفير المعدات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة وصول بطاقات الاقتراع في مواعيدها المحددة، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذه المقار لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات يعملان جنبًا إلى جنب لضمان أن تكون الانتخابات في الخارج نموذجًا للشفافية والتنظيم، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين في المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية داخل مصر وخارجها.