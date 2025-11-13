نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل للتقدم إلى امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026، للطلاب المصريين المقيمين خارج البلاد والراغبين في الالتحاق بالنظام التعليمي المصري.

ويمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل مباشرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لأبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي:

https://sabroad.emis.gov.eg

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتيسير إجراءات التسجيل لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وضمان استمرار العملية التعليمية لهم وفق النظام المصري الحديث، مع توفير بيئة رقمية آمنة تتيح أداء الامتحانات بسهولة من مختلف دول العالم.

مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين بالخارج سيكون يوم 10 يناير 2026، بينما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

نظام عقد الامتحانات

تُعقد الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، والتي تم تطويرها لضمان تكافؤ الفرص وسهولة الوصول من جميع الدول.

ويؤدي الطلاب الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، مع إعفائهم من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية والامتحانات العملية، ويتم تقييمهم وفق نظام "اجتاز / لم يجتاز" طبقًا للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022.

إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم

أكدت الوزارة أن الامتحانات تُجرى تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الشفافية والانضباط، مشيرة إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل نموذجًا متطورًا للتحول الرقمي في التعليم المصري بالخارج.

كما دعت أولياء الأمور إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي للاطلاع على أحدث المستجدات وتعليمات التسجيل والاختبارات عبر الرابط:

https://sabroad.emis.gov.eg