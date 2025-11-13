نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 وشروط القبول لجميع المراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المستهدفة من نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2025/2026، إلى جانب الشروط المنظمة للتقديم والقبول في المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح لكافة الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات حتى الصف الثاني الثانوي العام، وفقًا للضوابط المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تحقيق التكافؤ بين الطلاب داخل مصر وخارجها.

مرحلة رياض الأطفال (لغات)

أوضحت الوزارة أن القبول بمرحلة رياض الأطفال يتم وفق السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، حيث يكون الحد الأدنى للمستوى الأول (KG1) أربع سنوات، وحتى ست سنوات إلا يومًا.

ويُسمح للطلاب المصريين فقط بالتقديم في عمر ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى، بشرط توقيع ولي الأمر على إقرار يفيد التحاق الطفل بمدرسة خاصة عند العودة إلى مصر، مع الالتزام الكامل بقواعد القبول التي تحددها الإدارة التعليمية المختصة.

أما بالنسبة للمستوى الثاني (KG2)، فيُشترط ألا يقل سن الطفل عن خمس سنوات، ويُسمح بالنزول بالسن حتى أربع سنوات ونصف للطلاب المصريين فقط، بنفس شروط الإقرار السابقة، على أن يكون الطفل قد حصل على شهادة تقييم معتمدة للمستوى الأول (KG1) بنظام اللغات ومنهج مصري.

كما أوضحت الوزارة أن الأطفال الحاصلين على شهادات رياض أطفال بمنهج غير معادل للمنهج المصري يخضعون لاختبار تحديد مستوى سواء داخل مصر أو عبر منظومة "أبناؤنا في الخارج"، ليتم قبولهم رسميًا بالمستوى المناسب.

الصف الأول الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط لقبول الطالب بالصف الأول الابتدائي ألا يقل عمره عن ست سنوات في أول أكتوبر من العام الدراسي الحالي، ويُسمح للطلاب المصريين فقط بالنزول بالسن حتى خمس سنوات ونصف، مع توقيع ولي الأمر على إقرار مماثل خاص بالالتحاق بالمدارس الخاصة عند العودة للوطن.

وفي حالة الطلاب المتقدمين على نظام اللغات، فيجب تقديم بيان تقييم مرحلتي رياض الأطفال (KG1 وKG2) بمنهج مصري، أو نتيجة اختبار تحديد مستوى إذا كانت الشهادة غير معادلة للنظام المصري.

الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي

التقديم متاح للطلاب الناجحين في جميع الصفوف الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، سواء كانوا ملتحقين بـ:

مدارس داخل جمهورية مصر العربية.

مدارس المسار المصري المعتمدة بالخارج.

أو سبق لهم أداء الامتحانات بنظام أبناؤنا في الخارج.

كما يُسمح للطلاب الحاصلين على شهادات دراسية من مدارس أجنبية تماثل الصفوف الدراسية في النظام المصري بالتقدم، بشرط تقديم ما يفيد نجاحهم في امتحان تحديد مستوى معتمد من إحدى الإدارات التعليمية داخل مصر أو من إدارة أبناؤنا في الخارج.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين بالخارج ستبدأ يوم 10 يناير 2026، على أن تُعقد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لأبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي تنظيم هذه المنظومة في إطار حرص الوزارة على تيسير العملية التعليمية لأبناء الجاليات المصرية، وتوفير نظام تقييم معتمد يراعي الفروق في البيئات التعليمية المختلفة حول العالم، مع الحفاظ على معايير الجودة والانضباط المطبقة داخل مصر.