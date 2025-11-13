نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشدد على تعزيز ثقافة الرياضة وتنمية الشباب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والهيئات العسكرية، لمناقشة خطط تطوير المنظومة الشبابية والرياضية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مراجعة جهود الوزارة في رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة منذ عام 2018 وحتى 2025، حيث تم تنفيذ:

532 برنامجًا ونشاطًا للنشء، استفاد منها نحو 24 مليون شخص.

1150 برنامجًا للشباب، استفاد منها نحو 70 مليون شاب وفتاة.

928 برنامجًا رياضيًا، استفاد منها 19 مليون شخص.

تطوير البنية الشبابية والرياضية في مصر

استعرض الوزير أشرف صبحي المنهجية المتكاملة لتنمية الشباب، عبر:

الاتحادات الرياضية والشبابية

المدن والمعسكرات الشبابية

الأندية ومراكز الابتكار والتنمية الشبابية

كما تناولت المداولات تطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في المجالات الرياضية، الصحية، الثقافية، العلمية، الرقمية، والسياسية، بما يساهم في التمكين الرياضي والمجتمعي وخدمة التنمية البشرية.

مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني

أشار الوزير إلى الدور الاقتصادي للرياضة، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%، وبلغ عائد الطرح الاستثماري مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة نحو 34 مليار جنيه في الفترة من 2018 حتى 2025، مع وجود 548 شركة خدمات رياضية قائمة.

كما تم إنشاء 1028 مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تطوير الملاعب والمدن الشبابية، وتنظيم المعسكرات والبرامج الرياضية المتكاملة لاستهداف جميع الفئات الاجتماعية.

التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية

تناول الاجتماع تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وتعديل قوانين الهيئات الشبابية والرياضة، وإصدار اللوائح المنظمة للحوكمة والشفافية، بما يضمن:

استضافة البطولات الرياضية القارية والدولية.

إعداد وتأهيل الفرق واللاعبين المصريين.

اكتشاف وتنمية ورعاية المواهب الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032 لتحقيق مؤشرات عالمية في هذا المجال.

توجيهات الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي على أهمية الاهتمام بالشباب ونشر ثقافة الرياضة بين المصريين في جميع الألعاب، مشددًا على:

اتخاذ إجراءات علمية للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي.

ضمان استثمار فعّال في رأس المال البشري.

تعزيز التنمية المتكاملة والنشء الصحي.

جعل الرياضة جزءًا من أسلوب الحياة اليومية للمصريين للحفاظ على الصحة العامة.