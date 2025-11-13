نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة وأمطار رعدية غزيرة على شمال البلاد غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة وأمطار رعدية غزيرة على شمال البلاد غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد خلال الساعات المقبلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

تشهد محافظات شمال البلاد طقسًا غير مستقر، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء.

كما تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح، العلمين، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، والسويس.

أمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى والصعيد

وأوضحت الهيئة أن فرص الأمطار تمتد أيضًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وخليج السويس، ووسط وجنوب سيناء، لتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة أحيانًا، وقد يصاحبها الرعد على بعض المناطق، مع امتدادها جنوبًا إلى مدينتي حلايب وشلاتين.

نشاط رياح واضطراب الملاحة البحرية

وأشارت التنبؤات إلى نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة. كما حذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، وبورسعيد، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 إلى 3 أمتار.

ظواهر جوية إضافية وتحذيرات عاجلة

أضافت الهيئة أنه من المحتمل بنسبة 30٪ تقريبًا أن يصاحب السحب الرعدية عدد من الظواهر الجوية، منها تشكل السيول على مناطق من شمال سيناء، وتساقط حبات البرد على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع احتمالية حدوث ضربات برق ورعد.

الشبورة المائية ودرجات الحرارة

ومن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث.

أما عن درجات الحرارة، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، مع طقس مائل للبرودة على أغلب المناطق الشمالية.