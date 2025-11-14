نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويسرا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس.

وجاء في بيان الخارجية السويسرية: "تشعر سويسرا بقلق بالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة إدانتها لعمليات إحراق الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين.

ودعت سويسرا إلى "وقف هذا العنف والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية"، كما حثت إسرائيل على "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على إمكانية حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين".

وأفاد الناشط الفلسطيني في مجال مقاومة الاستيطان، نظمي السلمان، بأن مستوطنين أحرقوا مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن السلمان قوله: "تفاجأ الأهالي فجر اليوم بقيام المستوطنين بإحراق المسجد"، موضحا أن "المستوطنين سكبوا مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل".

وأضاف السلمان أن المستوطنين "خطّوا أيضا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد"، في حادثة تزيد من حدة التوتر في المنطقة