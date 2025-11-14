نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تواصل انتصاراتها وتسقط مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المنتخب الإيطالي مواجهته أمام مولدوفا بالفوز بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب زيمبرو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، بعد مباراة شهدت تفوقًا كاملًا من جانب الآزوري في الأداء والسيطرة والفرص.

نتيجة مواجهة مولدوفا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم

جاء الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق جيانلوكا مانشيني بعد تمريرة دقيقة من فيديريكو ديماركو، قبل أن يضيف فرانشيسكو بيو إسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 ليؤكد تفوق المنتخب الإيطالي حتى اللحظات الأخيرة.

وقدم المنتخب الإيطالي مباراة قوية اتسمت بالاستحواذ والضغط الهجومي، مقابل تراجع كبير من منتخب مولدوفا الذي اكتفى بالدفاع معظم أوقات اللقاء دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد إيطاليا إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف النرويج المتصدرة بـ21 نقطة، فيما يظل منتخب مولدوفا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.