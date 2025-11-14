نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سعد تحمل صورة شريكها على السجادة الحمراء.. 'ضايل عنا عرض' يربك لجنة التحكيم والجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتشد نجوم الفيلم المصري الفلسطيني المشترك "ضايل عنا عرض" للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف على السجادة الحمراء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج أحمد الدنف لم يتمكن من الحضور شخصيًا بسبب تواجده في غزة، إلا أن المخرجة مي سعد حرصت على حمل صورته، فيما شارك في حفل الافتتاح عبر البث المباشر.

قصة الفيلم: فن ضد الدمار

يتناول فيلم "ضايل عنا عرض" آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، ويركز على فرقة السيرك الفلسطينية "سيرك غزة الحر" المكونة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد وجاست، بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّل هؤلاء الفنانون عروضهم إلى فعل مقاوم، يمنح الأطفال لحظات فرح وسط أجواء الموت والدمار، ويجسد رسالة صمود وأمل في مواجهة أصعب الظروف.

مهرجان القاهرة السينمائي 2025: تنوع لا محدود

يقدم المهرجان هذا العام باقة واسعة من الأعمال السينمائية:

المسابقة الدولية: 14 فيلمًا

القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا

مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام

مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام

مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا

العروض الخاصة: 18 فيلمًا

البانوراما الدولية: 18 فيلمًا

عروض منتصف الليل: 5 أفلام

كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا

الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا

البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام

لجان التحكيم: وجوه سينمائية عالمية

المسابقة الرسمية: يرأسها المخرج التركي نوري بيلجي جيلان، ويضم أعضاءها سيمونا باجي (مونتيرة إيطالية)، جوان هو (مخرج صيني)، نادين خان (مخرجة مصرية)، بسمة (ممثلة مصرية)، ليلى بوزيد (مخرجة تونسية)، بوجدان موريسانو (مخرج روماني).

مسابقة أسبوع النقاد: كريم الشناوي، رولا ناصر، وائل أبو منصور.

مسابقة آفاق السينما العربية: كريم ايتونة، نادية دريستي، عبد السلام موسى.

مسابقة أسبوع النقاد الدولية: سلمى أبو ضيف، إيلي داغر.

أفضل فيلم وثائقي: بسام مرتضى، علا سلامة.

الأفلام القصيرة: تارا عماد، بوم بونسيرمفيتشا، أنس سارين.

نبذة عن المهرجان

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ليكون أول مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وإفريقيا، والحاصل على اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بالفئة "A"، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.