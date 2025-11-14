نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تبدأ صرف حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بإجمالي 550 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بسرعة تنفيذ صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجّه إلى المديريات أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي وافقت على دعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 550 مليون جنيه ضمن الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، بهدف تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر التعليمية المشاركة في تنفيذ منظومة التعليم الجديدة.

ويتضمن القرار تخصيص المكافأة الجديدة لمدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى المدارس متعددة المراحل حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك تأكيدًا على أهمية دعم المعلمين الذين يساهمون بشكل مباشر في تطبيق النظام التعليمي المطور.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الصرف العاجل للحافز دون أي تأخير، على أن يتم التمويل من الاعتمادات المالية المخصصة تحت بند “3/30 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي”، إلى حين استكمال إجراءات الدعم المالي من وزارة المالية.

كما أكدت الوزارة على المديريات التعليمية سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لإضافة فئات الصف الثاني الإعدادي إلى قوائم المستحقين للحافز هذا العام، مع الالتزام بتطبيق قواعد الاستحقاق والصرف المعمول بها في العام الدراسي السابق دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة المعلمين وتقدير جهودهم في تطوير العملية التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى أداء الطلاب وتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية.

ويُعد حافز تطوير التعليم أحد الأدوات الداعمة التي تعتمدها الوزارة لتشجيع المعلمين المشاركين في تنفيذ النظام التعليمي الجديد الذي بدأ تطبيقه تدريجيًا منذ مرحلة رياض الأطفال، ويستهدف الارتقاء بمستوى الفهم والتحصيل وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

ومن المنتظر أن يسهم هذا الدعم المالي المخصص من وزارة المالية في تخفيف الأعباء المعيشية عن المعلمين، وتحفيزهم على الاستمرار في تنفيذ أهداف تطوير التعليم بما يتواكب مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة التعليم العام في مختلف المحافظات.