القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

أحمد جودة - القاهرة - بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية

نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان

عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " فى دورته الرابعة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر القادم

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمـد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى

واللواء أح مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أح محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والمهندس محمـد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية واللواء محمـد محمود

نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء بحرى مهندس علاء فتحى رئيس اللجنة المنظمة.

وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز إهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثًا عالميًا بارزًا بين مختلف المعارض الدولية، كذلك التعاون بين كافة الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذى يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر بأن المعرض سيضم أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر

من 100 دولة وإستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر، وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام

من المسئولين عن المعرض لتوضيح كافة الإستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء الإستراتيجيين

وممثلى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.