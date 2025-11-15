وفاء لتضحيات الشهداء.. الداخلية تنظم احتفالًا لتكريم أبنائهم المتفوقين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة، وبرعاية كريمة من محمود توفيق وزير الداخلية، قامت الوزارة بتنظيم الإحتفال السنوى لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً بمختلف المراحل الدراسية، تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم ، وعدد من الفنانين.

وقد كان لتلك الإحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على إهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.