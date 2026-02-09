ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة
حافظ ريال مدريد على فارق نقطة واحدة مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على مضيفه فالنسيا، مساء الأحد.
سجل هدفي الريال ألفارو كاريراس في الدقيقة 65، وكيليان مبابي 90'+1.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني مقابل 23 نقطة لفالنسيا في المركز السابع عشر.
كما فاز ريال بيتيس على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، سجله أنتوني في الدقيقة 28، ليتقدم ريال بيتيس للمركز الخامس برصيد 38 نقطة، مقابل 45 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث.
وتغلب أتلتيك بيلباو على ضيفه ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع بيلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مقابل 18 نقطة لفريق ليفانتي في المركز التاسع عشر " قبل الأخير".
وحقق خيتافي فوزاً ثميناً ومستحقاً 2- صفر على مضيِّفه ديبورتيفو ألافيس، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 25 نقطة لديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع عشر.
وتعادل إشبيلية مع ضيفه جيرونا بهدف لمثله ليرفع إشبيلية رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الثاني عشر.
