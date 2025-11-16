نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رئاسي: السيسي يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بيانًا رسميًا أعلن خلاله إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت عنوان: "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية"، وذلك بمشاركة واسعة تحتضن القاهرة فعالياتها الرئيسية.

تحديات تواجه القارة الأفريقية في ظل أوضاع دولية معقدة

وأوضح الرئيس السيسي في بيانه أن القارة الأفريقية لا تزال تواجه تحديات أمنية وتنموية متشابكة، تشمل النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والفقر وتراجع مستوى التعليم.

وأشار أيضًا إلى أن تغير المناخ والتقدم التكنولوجي يمثلان تحديات إضافية، في وقت تتأثر فيه دول القارة بالتحولات الدولية وحالة الاستقطاب العالمي، مما يعمّق هشاشة الأوضاع ويزيد من تباطؤ جهود الاستقرار والتنمية المنصوص عليها في أجندة إفريقيا 2063.

تعزيز التضامن الأفريقي وملكية الحلول الوطنية

ورغم التحديات، شدد الرئيس السيسي على أن إفريقيا تمتلك موارد ضخمة ومقومات بشرية هائلة، ما يعزز قدرتها على دفع جهود السلم والتنمية.

ودعا إلى تعزيز التضامن واعتماد مقاربات شاملة تعالج جذور الأزمات، وفي مقدمتها دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتأهيل المؤسسات الوطنية، وبناء قدرات المواطنين، وإشراك الشباب والمرأة، إضافة إلى تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي المحدّثة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025 يجسد الرؤية المصرية التي تربط بين الأمن والتنمية وإعادة الإعمار.

إشادة بجهود مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

وأثنى الرئيس السيسي على جهود مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة، والذي قدم برامج وأنشطة داعمة لدول أفريقية عدة خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز الاستقرار ورفع الوعي وبناء القدرات الوطنية. وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذه الجهود وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.

التزام رئاسي بمواصلة دعم القضية الأفريقية

واختتم الرئيس السيسي بيانه بالتأكيد على التزامه الشخصي بمواصلة العمل مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتنفيذ أهداف أجندة إفريقيا 2063.