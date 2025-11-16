نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي: سجلت حوارًا وثق رحلة المخرج محمد عبد العزيز وأتمنى أن تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها أجرت حوارًا في حلقة كاملة قبل مغادرتها لقناة On وانتقالها إلى قناة النهار، قائلة: "سجلت حلقة كاملة مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز قبل مغادرتي لقناة أون تي في".

تصريحات لميس الحديدي



وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "في آخر أيام عملي في أون، وأتمنى أن تقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإفراج عن الحوار المسجل".



وواصلت: "صحيح أنني غادرت المحطة، لكن هذا حوار مهم أتمنى أن يخرج حتى ولو على السوشيال ميديا، لأنه حوار عن تاريخ المخرج محمد عبد العزيز وتفاصيل أعماله مع عادل إمام وشريهان ونور الشريف ويحيى الفخراني، وهي مجموعة ضخمة من الفنانين، وأخذنا الحوار من بداية مشواره الفني وحتى آخر أعماله".



واختتمت: “وأنا متأكدة أنه بالإمكان إذاعته على السوشيال ميديا.. صحيح غادرت المحطة، لكن في النهاية هذه قيمة ووثقنا فيها رحلة المخرج الكبير محمد عبد العزيز”.