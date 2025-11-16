العالم اليوم - نسف منازل جنوبي غزة.. وسقوط قتيل بالضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر نسف منازل جنوبي غزة.. وسقوط قتيل بالضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - نفذت القوات الإسرائيلية، صباح الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن "طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.

وأوضحت أن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة".

وقالت الوكالة إن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح".

قتيل في الضفة الغربية

من جانب آخر، قُتل فتى فلسطيني وأصيب آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مخيم عسكر القديم، شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن قوله إن "فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، وقتل متأثرا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى".

ووفق الوكالة، "اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين".

وأشارت إلى اقتحام "قوات الاحتلال أحياء راس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، ولم يبلغ عن اعتقالات".