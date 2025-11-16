العالم اليوم - استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران

انتم الان تتابعون خبر استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - قُدّمت، الأحد، لائحة اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضد شمعون أزرزر (27 عاما) من كريات يام، يتهم فيها بنقل صور وإحداثيات لمواقع حساسة في إسرائيل إلى جهات استخباراتية إيرانية.

وبحسب "معاريف"، استعان أزرزر بشريكته التي تخدم في الاحتياط بسلاح الجو للحصول على معلومات، تلقى مقابلا ماليا عبر وسائل دفع رقمية.

وكان أزرزر وشريكته قد اعتُقلا خلال أكتوبر 2025، للاشتباه بارتكاب جرائم أمنية تتعلق بالاتصال بجهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيه مباشر منها.

وأظهرت تحقيقات الشاباك والشرطة أنه على مدى أكثر من عام كان شمعون أزرزر على اتصال بجهات استخبارات إيرانية، ونفّذ بناءً على تعليماتها عدة مهمات أمنية، من بينها نقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل إسرائيل، بل واقتراح تزويد مشغّليه بمعلومات حيوية من قواعد تابعة للجيش.

كما يُشتبه بأن أزرزر استغل علاقته بشريكته — التي تخدم في الاحتياط في قاعدة لسلاح الجو — واستخرج منها معلومات مختلفة حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو وغيرها.

وجاء في بيان مشترك للشاباك والجيش: "يحذّر جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل مجددًا المواطنين والمقيمين في دولة إسرائيل من أي تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهمات لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر. ستواصل الأجهزة الأمنية العمل لكشف وإحباط أي نشاط إرهابي أو تجسسي داخل إسرائيل، وستعمل على تقديم المتورطين للعدالة بأقصى درجات الحزم."