الأهلي يحسم موقف زيزو من مواجهة شبيبة القبائل.. فرص قوية لظهوره رغم الإصابة

أحمد جودة - القاهرة - حسم مصدر داخل النادي الأهلي، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن فرص لحاق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا قوية رغم إصابة اللاعب في الأوتار المحيطة بالركبة.

وأكد المصدر، أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وتبقى هناك إمكانية قوية لإعلان جاهزيته قبل المباراة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.