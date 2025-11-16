نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مصر ملتزمة بدعم تطلعات إفريقيا وتحقيق أهداف أجندة 2063 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، عن انطلاق النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، المقرر انعقادها في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت شعار "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية".

وأكدت الرئاسة أن القاهرة ستستضيف الفعاليات الرئيسية للنسخة الخامسة، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة.

التحديات التي تواجه إفريقيا

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات أمنية وتنموية متشابكة تشمل النزاعات الداخلية، الإرهاب، الجرائم العابرة للحدود، الأزمات الإنسانية، الفقر، وتراجع مستويات التعليم، بالإضافة إلى تحديات ناشئة مثل تغير المناخ والتطور التكنولوجي.

وأضاف أن إفريقيا تعتبر من أكثر المناطق تأثرًا بالظروف الدولية المحيطة، ما يزيد من هشاشة أوضاعها ويؤثر على جهود تنفيذ استراتيجيات الاتحاد الأفريقي ضمن أجندة إفريقيا 2063 لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب القارة.

تعزيز التضامن وإعادة الإعمار ما بعد النزاعات

أكد الرئيس السيسي أن إفريقيا تزخر بموارد بشرية ومقومات هائلة، وأن تعزيز التضامن وتبني مقاربات شاملة تراعي الأسباب الجذرية للتحديات أصبح ضرورة ملحة.

وشدد على أهمية:

دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات

تأهيل المؤسسات الوطنية وتعزيز الملكية الوطنية للحلول

بناء قدرات المواطنين والكوادر

التوعية بمخاطر الصراعات

إشراك الشباب والمرأة في جهود التنمية

تحقيق العدالة لضحايا النزاعات

منتدى أسوان نموذج للرؤية المصرية

وأوضح الرئيس أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025 يمثل نموذجًا للرؤية المصرية التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

تقدير جهود الاتحاد الأفريقي

وأشاد الرئيس السيسي بجهود مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة والبرامج التي نفذها على مدار الأعوام الماضية لدعم الدول الأفريقية نحو الاستقرار والتعافي من آثار الصراعات وبناء القدرات الوطنية.

كما أشاد بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام، مؤكدًا التزامه الشخصي بالتنسيق مع القادة الأفارقة والشركاء الدوليين لاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوب القارة وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.