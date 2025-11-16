نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض توجه برفع مستوى منظومة النظافة بشبرا الخيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شهدت مدينة شبرا الخيمة جولة ميدانية موسعة لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات.

وقد قام الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، يرافقه المهندس أحمد سعد مستشار رئيس الجهاز، والدكتورة سلوى أبو العنين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتفقد مستوى النظافة في شارع أحمد عرابي ومحيط كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على جودة الأعمال التي تنفذها الشركة المشغلة للمنظومة بالمنطقة.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض مسؤولى الجهاز بالتنبيه على الشركة المشغلة بالتوقف الفوري عن استخدام اللوادر في رفع المخلفات منعًا لتجريف التربة وتشويه الشوارع، مع إلزام الشركة بردم الحفر الناتجة عن الأعمال السابقة. كما شددوا على ضرورة التنسيق الكامل مع الحي لرفع الإشغالات ومنع انتشار النباشين، حفاظًا على المظهر الحضاري ومستوى النظافة بالأحياء.كما تم التوجيه للشركة بموافاة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالجدول الزمني لخطة الانتشار في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص، لضمان المتابعة الدقيقة وتحسين الخدمة.

وعلى الفور، قامت الشركة بردم جميع الحفر الناتجة عن أعمال التجريف، كما نفذ حي غرب شبرا الخيمة عدة حملات لرفع الإشغالات ومواجهة ظاهرة النباشين، وذلك في إطار جهود متواصلة للقضاء على الممارسات السلبية وتحسين بيئة العمل داخل منظومة المخلفات.

وتأتى هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات البيئية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.