عاجل- مرشح لمجلس النواب بالدقهلية يثير الجدل بالظهور بالزي الفرعوني خلال حملته الانتخابية

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الدقهلية مشهدًا فريدًا من نوعه خلال الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث ظهر أحد المرشحين مرتديًا الزي الفرعوني الكامل وسط أنصاره، في مسيرة ومؤتمر انتخابي داخل قرية زيان التابعة لمدينة بلقاس.

ولاقى هذا الظهور تفاعلًا واسعًا من أهالي القرية، الذين انضموا للمرشح وأنصاره أثناء تجوالهم بالزي الفرعوني، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم برمز الحضارة المصرية القديمة.

اكتمل المشهد الفريد بتشغيل أغاني فرعونية عند وصول المرشح لمكان المؤتمر، الذي تم تجهيزه ليعكس الطابع الفرعوني بالكامل، مما جعل الحدث يبدو كاحتفال يجمع بين الحملة الانتخابية والاحتفاء بالتراث المصري.

وفي خطوة لافتة، حصل المرشح على رمز تمثال رمسيس ليكون رمزه الانتخابي أثناء عملية التصويت، وسط تفاعل كبير من المواطنين والحضور.

وتأتي هذه الأحداث في ظل التنافس الشديد بين المرشحين بالدقهلية، مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، استعدادًا لانطلاق الانتخابات البرلمانية لدورة 2025-2030 يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في المرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة وفق الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.